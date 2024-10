Calciomercato Manchester City, DUE SOSTITUTI per sostituire Rodri. Si tratta per QUESTI GIOCATORI

Calciomercato Manchester City, nel mirino due calciatori per riuscire a compensare l’infortunio di Rodri. Ecco il punto

L’infortunio di Rodri ha cambiato le carte in tavola del Manchester City: che necessita di avere un centrocampista in grado di spostare gli equilibri. I nomi in questo momento in cima alla lista sul mercato sono due.

Come riporta il ‘The Guardian’, gli osservatori del club campione d’Inghilterra andranno a vedere Inter Torino di Serie A per vedere chi tra Ricci e Barella sarà più idoneo per le caratteristiche dellas quadra.