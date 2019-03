Calciomercato Milan, Andrè Silva potrebbe tornare a Milanello a fine stagione

Andrè Silva potrebbe non essere riscattato da parte del Siviglia dopo la stagione in chiaroscuro, avara di gol

Andrè Silva potrebbe lasciare la Spagna a fine stagione a differenze di quanto si era creduto nei giorni scorsi. L’attaccante adesso in forza al Siviglia ma di proprietà del Milan, è arrivato nella Liga la scorsa estate con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il club spagnolo, per riscattare il bomber portoghese, dovrà scucire ben 38 milioni, una cifra indubbiamente elevata se rapportata al rendimento del calciatore lusitano che da 13 partite non trova la via del gol. Il club e la dirigenza stanno ancora riflettendo sul da farsi.

Monchi, non sembra intenzionato a riscattare il bomber, che ancora non ha espresso tutte le proprie potenzialità. Un ritorno del portoghese, considerata la carenza nel reparto, potrebbe anche fare felice Gattuso anche se non si esclude un eventuale cessione se arrivasse l’offerta giusta.

Ovviamente, l’attaccante lusitano ha ancora margini di miglioramento e deve migliorare la precisione sotto porta che è mancata in Italia, ma nei prossimi mesi dovrà dimostrare di essere in grado di fare l’atteso salto di qualità. E’ probabile un ritorno a Milanello in estate anche se ogni ipotesi è ancora aperta.