Calciomercato Milan: attese risposte definitive per Todibo, il punto

Calciomercato Milan: i rossoneri aspetteranno 24/48 ore al massimo per ricevere una risposta definitiva per Todibo

Il Milan non può più aspettare. I rossoneri aspetteranno 24/48 ore per ricevere una risposta dal Barcellona per Jean Claire Todibo. Sul giocatore c’è anche il Monaco, ma i rossoneri sono in netto vantaggio dopo il blitz di Massara in Spagna.

Come riporta Gianluca Di Marzio, il Milan non vuole aspettare ulteriormente e, nel caso in cui il francese dovesse complicarsi, virerà su altri profili.