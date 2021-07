Secondo Sport Mediaset il Milan starebbe valutando anche il ritorno di Bakayoko: si va verso il prestito

Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi a SportMediaset, Milan e Chelsea in queste ore potrebbe definire non soltanto l’arrivo di Oliver Giroud in rossonero. Le parti avrebbero infatti interloquito per il ritorno al Milan di Tiemoué Bakayoko.

Il centrocampista francese potrebbe tornare in prestito visto che il Chelsea ha sfruttato la clausola per rinnovare unilateralmente il suo contratto fino al 2023. Rossoneri attualmente in pole rispetto al Napoli.