Calciomercato Milan, DOPPIO COLPO in attacco: non solo MORATA, anche QUESTO profilo

Le ultime notizie del calciomercato Milan vedrebbe non solo l’acquisto di Morata, ma anche di un altro profilo

Il calciomercato Milan ha due nomi per l’attacco e una non esclude l’altro, anzi, l’idea è proprio quella di formare la coppia. Secondo La Gazzetta dello Sport, oltre Morata che è una trattativa già ben avviata, ci sarebbe un altro profilo in arrivo.

Si tratta di Tammy Abraham della Roma. La valutazione è di 25 milioni di euro e i rossoneri stanno cercando di trattare per un prestito o per una contropartita che ridurrebbe la richiesta della squadra di De Rossi.