Calciomercato Milan, Emerson Royal APRE ai rossoneri: accordo col giocatore trovato, ora si tratta col Tottenham. La situazione

Emerson Royal dice sì al Milan, adesso i rossoneri cercheranno l’accordo per il trasferimento con il Tottenham

Il Milan accelera per Emerson Royal. Il classe 1999, secondo La Gazzetta dello Sport, ha acconsentito al suo trasferimento in rossonero trovando dunque l’accordo per quanto riguarda il suo passaggio in Italia.

Ora il Milan dovrà chiudere con il Tottenham: la società lombarda ha offerto 15 milioni più bonus mentre la richiesta degli Spurs si aggira sui 25 milioni. C’è distanza, ma i rossoneri possono contare sulla volontà dell’esterno.