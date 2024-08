Calciomercato Milan, NUOVA offerta al Tottenham per Emerson Royal: le CIFRE

Le ultime sul futuro di Emerson Royal, terzino brasiliano del Tottenham, nel mirino del Milan. Tutti i dettagli

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la trattativa tra il Milan ed il Tottenham per Emerson Royal è ormai alle fasi finali. Il club rossonero ha fatto recapitare un’offerta da 15 milioni di euro che dovrebbe essere accettata dagli inglesi.

Le due squadre stanno perfezionando i dettagli prima del definitivo via libera. La prossima potrebbe essere la settimana giusta per l’arrivo del brasiliano in Italia.