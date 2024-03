Calciomercato Milan, un giovane fuoriclasse annuncia il suo arrivo. Ecco chi

Calciomercato Milan, il giovane argentino Giay annuncia quello che sarà il suo futuro in estate. Ecco le parole dell’argentino

Accostato al calciomercato Milan in passato e seguito con grande interesse da numerosi club di Serie A, Agustin Giay, giovane terzino del San Lorenzo. A Tuttomercatoweb, ha parlato del suo futuro.

FUTURO – «La prossima estate mi vedo in Europa. Sarebbe bello. In Italia oppure in Spagna. Vedremo».

VOCI SU DI ME – «Sono contento che si parli di me. Significa che sto facendo le cose per bene. Devo continuare a lavorare. L’Italia è uno dei campionati più importanti. Qui guardiamo molto il calcio italiano. Sarebbe bello giocarci».