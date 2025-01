Calciomercato Milan, Joao Felix l’obiettivo numero uno, ma c’è anche un piano B

Calciomercato Milan, i rossoneri alla ricerca di un rinforzo in attacco: Joao Felix l’obiettivo numero uno, ecco qual’è il piano B

Il Milan è alla ricerca di un attaccante nel calciomercato di gennaio: i rossoneri, come riportato da la Gazzetta dello Sport, sono ad un bivio: i due nomi che piacciono alla dirigenza sono Joao Felix o Santiago Gimenez.

Qualora non dovesse arrivare il via libera del Chelsea al prestito del portoghese – i Blues infatti hanno solo più uno slot disponibile per un prestito -, i rossoneri potrebbero virare sul centravanti del Feyenoord, in quel caso però servirebbe una cessione, nella fattispecie il profilo indicato sarebbe quello di Pavlovic.