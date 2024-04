Calciomercato Milan, Moncada segue un nome nuovo per l'attacco - Calcio News 24

Il Milan e Moncada sono alla ricerca nel calciomercato di profili da poter rinforzare la rosa rossonera nella prossima stagione: spunto un nuovo attaccante

Il Milan e Moncada sono alla ricerca nel calciomercato di profili da poter rinforzare la rosa rossonera nella prossima stagione: spunto un nuovo attaccante.

L’ultimo nome aggiuntosi alla lista dei papabili per il ruolo, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, è quello di Kevin Denkey. Togolese classe 2000, Denkey sta vivendo un’annata straordinaria con il Cercle Bruges (da non confondere con il Club Bruges, quello da cui è arrivato De Ketelaere per intenderci). In 31 partite ha segnato finora 26 reti, che hanno fatto rizzare le antenne agli algoritmi degli uomini che seguono il mercato. Anche perché la valutazione del giocatore non dovrebbe superare i 20 milioni di euro.