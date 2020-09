Calciomercato Milan: Nastasic in pole ma il sogno rimane Milenkovic

Calciomercato Milan: Nastasic è il primo nome per la difesa dei rossoneri ma Nikola Milenkovic rimane il sogno

La difesa del Milan è corta (eufemismo) e la positività di Leo Duarte ha aggravato ulteriormente il problema. Quella che prima era una possibilità si è trasformata in un’urgenza, visto che la lista degli indisponibili si è allungata a tre centrali di ruolo in infermeria. In campo ci sono rimasti Kjaer e Gabbia, gli unici arruolabili, ma quanto visto l’altra sera contro i norvegesi ha imposto nuove riflessioni tra Milano e Londra. Bisogna fare in fretta perché il solo Gabbia accanto a Kjaer non può bastare.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, serve un’alternativa di livello e soprattutto pronta all’uso: ecco perché nelle ultime ore avanza la candidatura di Matija Nastasic, centrale serbo dello Schalke passato da Fiorentina e City. In via Aldo Rossi si valuta il suo nome con grande attenzione – senza tralasciare l’ex Roma Rudiger, che però guadagna 4,5 milioni, troppo per i parametri rossoneri – essenzialmente per due motivi: perché lo Schalke è disposto a lasciarlo partire in prestito con diritto di riscatto e perché Nastasic ha dalla sua l’esperienza, in campo internazionale e ovviamente in Italia.

Tuttavia il sogno di Pioli e dei dirigenti resta Nikola Milenkovic, che per caratteristiche tecniche e carta di identità si incastrerebbe alla perfezione nella scacchiera di Elliott. L’ostacolo sono le cifre: tra i 40 milioni chiesti dalla Fiorentina e i 20 a cui arriverebbe il Milan c’è una forbice ancora troppo ampia.