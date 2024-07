Calciomercato Milan, c’è un NUOVO nome per la PORTA: i rossoneri avviano i CONTATTI dopo l’INFORTUNIO di Sportiello

Sportiello si ferma per infortunio e il Milan cerca la soluzione migliore sul mercato per sostituire il portiere

Il calciomercato Milan corre ai ripari. L'infortunio di Sportiello, il secondo in rapida successione dopo quello di Florenzi, obbliga i rossoneri a guardarsi intorno per un nuovo portiere.

Simone Scuffet del Cagliari, secondo Tuttosport, sarebbe il preferito per il ruolo di vice Maignan e sarebbero già stati avviati i contatti con il club sardo.