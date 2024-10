Calciomercato Milan, nuovo obiettivo dal Belgio

Ci sono novità circa il calciomercato Milan con un nuovo nome sul taccuino dei dirigenti rossoneri

Il calciomercato Milan si scalda già nel mese di ottobre. La sessione di gennaio potrebbe rappresentare una finestra importante per quanto riguarda gli innesti e i rinforzi in casa rossonera,

L’ultimo nome aggiunto alla lista, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è quello di Skov Olsen, attaccante esterno del Club Brugge con un passato in Italia con la maglia del Bologna.

I rapporti con i club nerazzurro di Belgio sono ottimi, soprattutto dopo l’affare De Ketelaere, acquistato dal Milan proprio dal Bruges salvo poi venderlo all’Atalanta. Dunque, i rossoneri avrebbero già una corsia preferenziale con il club.

Il costo del calciatore si aggira tra i 15 e i 18 milioni dunque non si dovrebbe sforare quota 20 per riportare il classe 1999 in Serie A. Come detto, Andreas ci aveva già giocato tra il 2019 e il 2022 con il Bologna.

Il club felsineo l’aveva prelevato in patria dal Nordsjælland per una cifra intorno ai 6 milioni e la prima rete dell’ala offensiva è arrivata nella vittoria dei rossoblu in casa del Napoli per 2-1 datata 1 dicembre 2018.