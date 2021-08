Calciomercato Milan, obiettivo Corona per la trequarti: le ultime

Calciomercato Milan: i rossoneri starebbero spingendo per Jesus Corona del Porto per rinforzare la trequarti. La situazione

Il Milan è alla ricerca del fatidico trequartista, l’ultimo tassello da regalare a Stefano Pioli per completare la rosa. Tra le varie ipotesi circolate negli ultimi giorni, sarebbe spuntato il nome di Jesus Corona in forza attualmente al Porto.

Il club lusitano, stando a quanto riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, chiederebbe non meno di 13 milioni di euro, in quanto il 40% sulla futura rivendita spetta al Twente. Il Diavolo, per il momento, resterebbe fermo a 10 milioni.