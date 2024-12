Calciomercato Milan, occhi sulla Premier League per l'attacco

Il calciomercato Milan lavora per migliorare l’attacco e l’ultimo nome arriva dal campionato inglese

Il calciomercato Milan mette nel mirino un nuovo attaccante per il mercato estivo. Arriverebbe a parametro zero e metterebbe una pedina interessante per il ruolo di centravanti in rossonero.

Secondo TEAMtalk il Milan avrebbe messo sul taccuino il nome di Dominic Calvert-Lewin dell’Everton. Il 27enne non ha ancora accettato la proposta di rinnovo del club e questo lo vedrebbe come un possibile partente.