Calciomercato Milan, occhi su un giovanissimo del Cesena: le ultime

Siamo alle battute finali del calciomercato invernale e il Milan potrebbe tentare un colpo last minute: le ultimissime

Secondo Calciomercato.com per quanto riguarda il centrocampo, la società rossonera sta valutando in queste ore di concludere l’acquisto di Tommaso Berti, classe 2004 del Cesena. Il Milan lo sta seguendo con interesse fin dalla scorsa estate e ora potrebbe concludere l’affare con il club romagnolo, al quale è stata presentata un’offerta, con la doppia ipotesi di lasciare il giocatore in prestito allo stesso Cesena fino al termine della stagione, oppure di portarlo subito a Milano per aggregarlo alla Primavera.