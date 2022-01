Calciomercato Milan: offerta per Casale, intanto Bailly apre al prestito

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il calciomercato del Milan si concentra sempre sulla ricerca di un difensore centrale: c’è l’offerta per Casale, ma intanto Bailly…

Novità sul fronte calciomercato Milan, in particolare nella caccia al difensore centrale che possa sostituire Kjaer nello scacchiere di Stefano Pioli.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, ci sarebbe il forte interesse per il giovane Casale del Verona con una prima offerta che potrebbe aggirarsi sui 7-8 milioni, anche perché gli scaligeri non sono intenzionati a dare in prestito il giocatore. Prestito che invece potrebbe accettare Bailly: il difensore del Manchester United nelle ultime ore sarebbe più propenso al trasferimento.