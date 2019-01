Lucas Paquetà è atterrato a Milano con la sua famiglia e Leonardo: comincia così la sua avventura in rossonero

Secondo quanto riferito dai media brasiliani, il talentuoso neo acquisto del Milan, Lucas Paquetà, è atterrato a Milano. Il calciatore brasiliano, accompagnato dal padre Marcelo, la madre Cris, il fratello Matheus e la moglie Duda, è stato accolto dal dirigente milanista Leonardo che l’ha accompagnato in un albergo del capoluogo lombardo. Da domani inizierà ufficialmente la sua avventura in rossonero con la presentazione ufficiale prevista per martedì. A Milanello inizierà a preparare la sfida di Supercoppa italiana contro la Juventus, e la sfida degli ottavi di Coppa Italia contro la Sampdoria, in programma per sabato prossimo.

Ieri, prima della partenza, Paquetà aveva salutato i parenti e amici in lacrime lanciando un segnale ai tifosi rossoneri: «Kakà è stato uno dei miei idoli e il mio sogno è di riuscire bene nel Milan come ha fatto lui anche se non è il caso di fare paragoni. Vorrei fare il mio lavoro nel miglior modo possibile».