Mirabelli e Gattuso al Mondiale: ecco gli obiettivi dei rossoneri. Calciomercato Milan: gli uomini segnati in rosso sul taccuino milanista

Massimiliano Mirabelli e Rino Gattuso sono partiti ieri alla volta della Russia. I due vogliono vedere da vicino alcuni talenti nel mirino da tempo e approfitteranno della kermesse per fare mercato. Il Milan, secondo Il Corriere dello Sport, osserverà da vicino Aleksej Miranchuk, 22enne trequartista o esterno offensivo, tra i protagonisti del titolo della Lokomotiv Mosca. Il calciatore non dovrebbe partire dall’inizio nel match d’esordio della Russia ma potrebbe entrare in campo nella ripresa. Mirabelli e Gattuso osserveranno il calciatore con attenzione.

Nel mirino del Milan c’è poi Cristian Pavon. Esterno d’attacco e attaccante, come Miranchuk, classe ’96, è di proprietà del Boca Juniors e gioca nell’Argentina. Il calciatore gioca prevalentemente in attacco, sulla destra, e in molti prevedono il grande salto in Europa a stretto giro di posta. Attenzione poi all’islandese Johan Gudmundsson, altro esterno di fisico e di esperienza, nelle ultime due stagioni al Burnley ma da diversi anni in Inghilterra. Mirabelli e Gattuso potrebbero visionare anche Portogallo-Spagna: Alvaro Odriozola, 22enne terzino della Real Sociedad è un profilo da monitorare, così come Gerson Martins, portoghese che ha appena rescisso il contratto con lo Sporting Lisbona.