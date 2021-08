Calciomercato Milan, Maldini pesca dal Real Madrid? Tre giocatori sono finiti nel mirino del dirigente rossonero

Dopo essersi già assicurato le prestazioni di Brahim Diaz, il Milan sarebbe pronto a bussare ancora una volta alla porta del Real Madrid per altri colpi. Stando a quanto riferisce ABC, i blancos vorrebbero sfoltire la rosa e avrebbero messo sul mercato Isco e Ceballos, due profili ideali per Stefano Pioli.

Nel frattempo continua la trattativa per Diogo Dalot. Qualora il Manchester United decidesse di non far partire il portoghese, il club drossonero punterebbe tutto su Odriozola del Real.