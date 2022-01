Calciomercato Milan, ritorno di fiamma della Samp per Castillejo

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Milan, la Sampdoria è tornata su Castillejo viste le difficoltà per Defrel. Le ultimissime sul mercato

Importanti novità sul futuro di Samu Castillejo. Come riportato da Sky infatti, dopo aver rifiutato il Valencia per divergenze sull’ingaggio, l’esterno spagnolo potrebbe comunque cambiare aria in queste ultimissime ore di mercato e passare alla Sampdoria del suo ex allenatore Giampaolo.

I blucerchiati lo vedono come la perfetta alternativa a Defrel, per il quale sono sorte alcune difficoltà. Si preannunciano ore molto calde: l’uscita dello spagnolo dal Milan può definitivamente avvenire.