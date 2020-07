Calciomercato Milan, rossoneri pronti a offrire 40 milioni per Lozano

Calciomercato Milan: i rossoneri sarebbero tornati alla carica per Lozano, che a Napoli non ha trovato tanto spazio

Hirving Lozano piace al Milan da diverso tempo. Già ai tempi del Psv, i rossoneri avevano provato ad acquistarlo senza però mettere a segno il colpo. Adesso, con il calciatore che non ha trovato spazio a Napoli, l’esito potrebbe essere diverso.

Secondo quanto riportato da Don Balon, il Milan sarebbe pronto a offrire 40 milioni di euro al club partenopeo per assicurarsi il messicano. Nel caso in cui Lozano dovesse passare in rossonero, il Napoli andrebbe all’assalto di Under della Roma.