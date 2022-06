Calciomercato Milan, si complica l’affare Botman: può saltare tutto

Calciomercato Milan: i rossoneri potrebbero veder sfumare l’affare Botman, la trattativa si sarebbe infatti complicata

Come riportato da La Gazzetta dello Sport , la situazione Sven Botman, per cui il Milan ha già fatto un’offerta non accettata, comincia a farsi complessa per i rossoneri.

Il Lilla è interlocutore particolare, non semplice, e dopo sette mesi di trattativa c’è il rischio che le offerte dalla Premier Premier – quelle di Manchester United e Newcastle su tutte – facciano saltare il banco. Servono cautela, attenzione a piste alternative – Bremer… – e tanta pazienza.

