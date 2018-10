Il buon inizio di stagione di Kessié ha impressionato la squadra cinese del Beijin Gouan: per prendere l’ivoriano sono pronti almeno 40 milioni da recapitare al Milan

Non sono passate inosservate le buone prestazioni di Kessié che fin qui ha collezionato 7 presenze in Serie A, condite da 2 gol e 1 assist. Sull’ivoriano è piombata infatti un squadra cinese, pronta a ricoprire d’oro sia il centrocampista sia il Milan. Si tratta del Beijin Gouan, che per convincere i rossoneri a lasciar partire uno dei suoi uomini di punta, è pronto sborsare non meno di 40 milioni di euro, garantendo quindi un’ottima plusvalenza per il club del presidente Scaroni.

A Kessié, invece, è stato prospettato un contratto con un ingaggio da 14 milioni di euro a stagione. Il Milan, tuttavia, non vorrebbe privarsi del centrocampista già a gennaio e forse lo stesso giocatore non è così convinto della possibilità di andare a guadagnare così tanto, ma in un campionato non al top. Inoltre su Kessié sta muovendo anche i primi passi il Psg, alla ricerca di un potenziale sostituto di Rabiot, nel caso non andassero a buon fine le trattative per il rinnovo.