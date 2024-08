Calciomercato Milan, nuovi CONTATTI con il Newcastle per Thiaw: la SITUAZIONE

Le ultime sul futuro di Malick Thiaw, difensore tedesco del Milan, nel mirino del Newcastle. Tutti i dettagli

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, stanno continuando i contatti per il possibile passaggio di Malick Thiaw dal Milan al Newcastle. Gli agenti del difensore tedesco stanno infatti discutendo con il club inglese per definire il contratto.

Fin qui non ci sono ancora state offerte ufficiali, con i rossoneri che chiedono 40 milioni di euro per lasciare partire un calciatore su cui puntano molto anche per il futuro.