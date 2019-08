Calciomercato Milan, tre opzioni in caso di cessione per Donnarumma

Calciomercato Milan, il club rossonero vaglia tre opzioni nel caso in cui il Psg affondasse il colpo per Donnarumma

Tra Donnarumma e il Psg è ricominciata la stagione degli ammiccamenti. E così, pur confermando la massima fiducia in Reina, i vertici del Milan si guardano intorno in cerca di alternative nel caso in cui si concretizzasse l’addio di Gigio.

Gli occhi del Milan, secondo La Gazzetta dello Sport, si sono rivolti verso Torino, dove la Juve ha in uscita Perin, cercato dal Monaco ma fermo fino a ottobre per i postumi dell’infortunio alla spalla. Ma anche e soprattutto verso Madrid, sponda Real: chiuso da Courtois, uno tra Navas ed il giovane talento Lunin potrebbe muoversi in prestito.