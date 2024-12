Calciomercato Monza, possibile colpo a sorpresa. Galliani tratta con la Juve per il cartellino di Fagioli

Calciomercato Monza, colpo a sorpresa dei biancorossi su fronte Juve. Si tenta a tutti i costi il colpo Fagioli per cercare a tutti i costi la salvezza

Il calciomercato Monza ha soltanto un grande obiettivo: trattenere tutti e ovviamente rinforzare la squadra per riuscire a raggiungere una salvezza ad oggi difficile, ma non impossibile per la squadra biancorossa.

Secondo quanto riportato da calciomercato.it, uno dei giocatori nel mirino di Galliani è sicuramente Fagioli: in uscita dalla Juve, e le possibilità di un prestito sono abbastanza concrete.