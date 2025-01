Calciomercato Monza, si avvicina Palacios dall’Inter: la situazione

Le ultime sulle mosse di calciomercato del Monza, con la trattativa per Tomas Palacios dall’Inter. Tutti i dettagli in merito

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il Monza sarebbe ad un passo da Tomas Palacios dall’Inter. In giornata sono infatti previsti nuovi contatti per definire l’operazione in prestito secco semestrale.

Nella giornata di ieri, domenica 26 gennaio, il difensore argentino non era stato convocato per il match contro il Lecce. L’argentino è orientato a dire di sì ai biancorossi per il trasferimento.