Calciomercato Napoli, tutto fatto per Buongiorno: FISSATE le visite mediche e la FIRMA sul contratto

Le ultime sul futuro di Alessandro Buongiorno, difensore del Torino, ad un passo dal trasferimento al Napoli

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il Napoli ha sistemato anche gli ultimi dettagli per l’arrivo di Alessandro Buongiorno dal Torino.

Il difensore sarà in città tra lunedì e martedì per sostenere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà agli azzurri. Nell’accordo con il club granata sono stati inseriti anche dei bonus in caso di vittoria dello scudetto.