Calciomercato Napoli, passa tutto da Osimhen

Calciomercato Napoli, il futuro passa da Osimhen: con la sua cessione tanti milioni da reinvestire sul successore

Il futuro del Napoli passa da Osimhen: l’attaccante nigeriano sembra pronto a lasciare il club, lasciando in dote un grosso tesoretto per il calciomercato, il cui obiettivo principale sarà il suo sostituto. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, De Laurentiis non ha mai risparmiato per il centravanti: da Calaiò a Bucchi in Serie C e B, fino a Cavani, Higuain per finire con Victor.

La clausola di 130 milioni nel contratto del nigeriano porterà quindi un tesoretto importante per cercare il sostituto: il primo nome sulla lista è quello del canadese Jonathan David del Lille – che piace anche al Milan – ritenuto il profilo ideale per un 4-3-3 (in attesa di scoprire anche il prossimo allenatore). Un altro nome è quello di Victor Boniface del Leverkusen, arrivato dall’Union SG e che in Bundesliga ha firmato 10 gol e 7 assist in 16 partite e ha una valutazione di 40 milioni: per i tedeschi è incedibile, ma con 130 milioni a disposizione ci si può sedere al tavolo. Occhio anche a Gimenez del Feyenoord e Joshua Zirkzee: sul talento del Bologna c’è una clausola di 40 milioni valida solo per il Bayern Monaco, mentre per gli altri club – con i rossoneri di nuovo in testa – la trattativa è libera e i felsinei sperano nell’asta.