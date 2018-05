Calciomercato Napoli, conferme sull’interesse del club per Alireza Jahanbakhsh, esterno iraniano in forza all’AZ Alkmaar. Le parole del suo agente

Calciomercato Napoli, si guarda alla prossima stagione e uno degli obiettivi principali del club azzurro è un’ala destra. Con Callejon possibile partente, la società ha messo nel mirino un esterno iraniano: Alireza Jahanbakhsh, classe 1993 in forza agli olandesi dell’AZ Alkmaar. Il suo agente, Amir Hashemi, ha confermato l’interesse del Napoli a Radio CRC: «Jahanbakhsh è un’ala destra, ma può giocare su entrambi i lati ed è molto brava sia in attacco che in difesa» ha dichiarato.

Proseguendo, Hashemi ha aperto alla destinazione napoletana: «E ‘straordinario quando porta gli uomini in dribbling e fornisce assist, ma nonostante tutte queste caratteristiche come ala, è anche un grande capocannoniere. Non posso dire nulla di ufficiale, ma so che il Napoli è interessato e lo sta seguendo da tempo. Ho sentito che due o tre scout del Napoli sono venuti a vederlo giocare con l’AZ Alkmaar, ma non posso dire altro adesso. Jahanbakhsh è molto ambizioso, il Napoli è un grande club e molti giocatori sarebbero onorati di indossare quella maglia». Il giocatore iraniano, all’AZ dall’estate 2015, quest’anno si è messo particolarmente in mostra con 22 reti totali e 14 assist fin qui.