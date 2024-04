Napoli, dall’Argentina confermano: Guido Rodriguez ad un passo

Il Napoli starebbe già lavorando in vista della prossima stagione. Dall’Argentina rimbalza la voce di un acquisto che sarebbe molto vicino

L’annata post Scudetto del Napoli è stata tutt’altro che soddisfacente. Per questo, in attesa di capire quale sarà la competizione europea del prossimo anno, gli azzurri stanno studiando come migliorare la rosa.

Secondo Cesar Luis Merlo, esperto di mercato e giornalista di Tyc Sports, Guido Rodriguez potrebbe essere il primo tassello del Napoli che sarà. Campione del mondo nel 2022 con Messi e compagni, attualmente al Betis ma pronto all’addio a parametro zero, il giornalista parla di una trattativa avanzata, un affare concreto.