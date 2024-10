Calciomercato Napoli, Conte punta un ex bianconero! Possibile colpo in Serie A: i dettagli

Calciomercato Napoli, Antonio Conte punta un ex calciatore bianconero! Possibile colpo in Serie A: i dettagli e le ultime

Il Napoli è a caccia di un difensore per riempire la rosa. Secondo quanto riferito da Cronache di Napoli, nel mirino degli azzurri di mister Conte ci sarebbe anche De Winter. Il giovane difensore del Genoa, cresciuto nelle giovanili della Juventus, sarebbe infatti una delle prime idee di mercato per l’attuale capolista della Serie A.

Antonio Conte, dopo Spinazzola, potrebbe portare nella sua rosa un altro ex Juventus. Occasione per gennaio per il suo Napoli anche per provare a infastidire la squadre nelle prime posizioni.