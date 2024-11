Calciomercato Napoli, Conte pensa all'ultimo tassello

Antonio Conte potrebbe chiedere un ultimo sforzo al Calciomercato Napoli per puntellare la difesa

Il Calciomercato Napoli mette nel mirino che piace a tanti in Serie A, complici le sue ottime prestazioni con l’Udinese e la nazionale sloveno. Naturalmente stiamo parlando di Jaka Bijol, 25enne dei friulani.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il giocatore è l’obiettivo numero di Antonio Conte che vorrebbe sostituire Juan Jesus, ormai fuori dal progetto tecnico, per dare il benvenuto a Bijol.

Sicuramente non sarà facile, anche solo perché sul calciatore c’è anche l’Inter che non vorrebbe rivivere un Buongiorno bis e dunque stavolta si muoverà per tempo in modo accaparrarsi il difensore.

Nel caso non dovesse arrivare Bijol, il Napoli dovrà comunque operare in entrata in difesa per puntellare come si deve una rosa già di per sé importante. Il piano B è rappresentato da Jakub Kiwior dell’Arsenal, ma anche in questo caso c’è la concorrenza, stavolta della Juventus.