Calciomercato Napoli, Conte detta la linea per il post-Kvara: o arriva un top oppure...

Calciomercato Napoli, Antonio detta le linee guida dopo la cessione di Kvara: o arriva un top player oppure si rimane così

Antonio Conte detta le linee guida del calciomercato del Napoli dopo la cessione di Kvara al PSG. I partenopei hanno messo in tasca 75 milioni di euro che vanno reinvestiti per trovare il suo sostituto.

Il tecnico però ha le idee chiare su cosa vuole, come ribadito a Sky Sport dopo la vittoria con l’Atalanta: «Giocatori di prospettiva? Prospettiva per fare cosa? I giocatori della Primavera? Se si deve fare qualcosa, si deve fare nella maniera giusta, non facciamo ridere le persone. Le cose devono essere fatte come dio comanda altrimenti andiamo avanti con questi ragazzi». Il messaggio è chiaro: o arriva un top – Garnacho in cima alla lista – oppure si va avanti con questo gruppo.