Calciomercato Napoli, De Laurentiis pesca in Germania: occhi su Uduokhai e Neuhaus

Calciomercato Napoli: in vista di gennaio, gli azzurri cercano rinforzi e il presidente De Laurentiis avrebbe messo nel mirino Uduokhai e Neuhaus

Il Napoli cerca rinforzi per il calciomercato di gennaio, ma non in attacco dove non c’è bisogno di sopperire all’assenza di Osimhen visti i tanti elementi offensivi a disposizione di Spalletti. Il presidente De Laurentiis guarda in Germania, dove avrebbe trovato due elementi per rinforzare centrocampo e difesa. Come riportato dal Corriere dello Sport, il patron degli azzurri ha avuto contatti frequenti col manager Christian Nerlinger a cui ha chiesto informazioni su Uduokhai; difensore classe ’97 dell’Augusta che può giocare sia come centrale difensivo, che come terzino sinistro e mediano. La valutazione è alta, 16 milioni, ma trattabile con il calciatore voglioso di provare una nuova esperienza.

Per il centrocampo, invece, il Napoli starebbe pensando a Neuhaus del Borussia Monchengladbach. Il tedesco, che vanta anche nove presenze con la Nazionale, avrebbe già conquistato un posto importante nel data-base delle dirigenza napoletana.