Calciomercato Napoli, arriva la risposta definitiva di Goretzka dopo l'interesse dei partenopei - Calcio News 24

Calciomercato Napoli, Goretzka ha preso la decisione dopo il forte interesse da parte della squadra partenopea. Le novità

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Leon Goretzka è fortemente nel mirino del calciomercato Napoli su richiesta di Antonio Conte per cercare di potenziare ulteriormente il centrocampo. Tuttavia il ragazzo ha preso una decisione completamente opposta.

Tuttavia il ragazzo ha deciso di rimanere alla corte del Bayern Monaco fino alla fine della stagione, per quanto i partenopei siano stati per molto tempo in pole position.