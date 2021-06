Calciomercato Napoli, il Barcellona propone lo scambio Pjanic-Fabian: la risposta di De Laurentiis

Calciomercato Napoli: per arrivare a Fabian Ruiz, il Barcellona avrebbe proposto uno scambio con Miralem Pjanic

Nella prossima finestra di calciomercato, il Napoli dovrà fare almeno una cessione eccellente e l’indiziato numero uno pare essere Fabian Ruiz. Il centrocampista ha molto mercato in Spagna, dove il Barcellona sarebbe tra le squadre più interessate. E i blaugrana avrebbero proposto un incredibile scambio agli azzurri.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club della Catalogna avrebbe messo sul tavolo il cartellino di Miralem Pjanic per arrivare a Fabian, o magari anche quello di Junior Firpo, terzino mancini che interessa ai partenopei. Il bosniaco ha però 31 anni e un maxi ingaggio e la risposta del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sarebbe stata chiara: un no secco, ribadendo la volontà di volere solo cash per lo spagnolo.