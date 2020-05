Calciomercato Napoli: la base d’asta per Milik parte da 50 milioni

Calciomercato Napoli: la base d’asta per Arkadiusz Milik parte da 50 milioni. Arsenal, Atletico Madrid e Juve interessate

Il Napoli ha fissato il prezzo per Arkadiusz Milik. 50 milioni di euro. Ovviamente è una valutazione di partenza e la dirigenza azzurra spera che intorno al polacco si scateni un’asta internazionale a suon di milioni.

Come riporta Il Corriere dello Sport il rinnovo è altamente improbabile, non si sblocca. Niente da fare. E sebbene in pieno lockdown il manager del giocatore, David Pantak, abbia anche dichiarato ufficialmente che alla fine della quarantena avrebbe incontrato De Laurentiis per parlare ancora, è impossibile non registrare i sondaggi e i contatti venuti fuori gradualmente: l’Atletico Madrid in copertina, e a seguire la Juve, il Tottenham e l’Arsenal.