Calciomercato Napoli, l’Everton è pronto a chiudere per Milik

Calciomercato Napoli: la trattativa con l’Everton per Milik sta entrando nel vivo

Le strade del Napoli e di Milik sono ormai a un passo dal dividersi definitivamente. Dopo esser stato a un passo dalla Juventus prima e dalla Roma poi, l’attaccante polacco pare ormai destinato alla Premier League. Sembrava il Tottenham una delle indiziate a portarsi a casa l’ex Ajax, ma a spuntarla dovrebbe essere l’Everton.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la squadra di Carlo Ancelotti si sarebbe decisa a sborsare i 25 milioni chiesti dal Napoli per Milik e in quest’ultima settimana di mercato dovrebbe chiudere la trattativa. Un altro rinforza dalla sua vecchia squadra per Ancelotti che, dopo aver portato nel Merseyside Allan, è pronto a mettere le mani anche sul polacco.