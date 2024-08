Calciomercato Napoli, Lukaku ASPETTA Conte: fissato l’OBIETTIVO del belga

Il gesto di Romelu Lukaku, attaccante belga di proprietà del Chelsea, nei confronti del Napoli di Antonio Conte

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, Romelu Lukaku non avrebbe smesso di sperare nel trasferimento al Napoli. Nonostante le difficoltà legate all’addio di Victor Osimhen, l’attaccante belga sta continuando a sentire privatamente Antonio Conte.

Anche per questo si sta allenamento in solitaria a Londra per farsi trovare in perfetta forma fisica nel caso in cui la trattativa dovesse sbloccarsi.