Calciomercato Napoli, manovre per l’estate: nel mirino Pezzella e Boga

Calciomercato Napoli: grandi manovre in vista dell’estate. Nel mirino degli azzurri ci sono Pezzella e Boga. I dettagli

Il Napoli continua la sua rivoluzione tecnica. Il club si è mosso già a gennaio, acquistando Demme, Lobotka nell’immediato e Rrahmani e Petagna per giugno.

Come riportato da Sky Sport continuano le manovre in casa azzurra: al Napoli interessano Pezzella della Fiorentina e Boga. Resta da capire la situazione di Koulibaly, evidentemente non così incedibile come un tempo. Boga, invece, andrebbe a prendere il posto di uno tra Callejon e Mertens.