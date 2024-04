Meret Napoli, sarà divorzio. Il sostituto è già pronto

Il Napoli e Meret si diranno addio a fine stagione: i partenopei hanno già individuato il suo successore per la prossima stagione

Luci ed ombre con fischi finali, a lui come a tutti gli altri: Meret domenica in Napoli-Frosinone ha bloccato il rigore a Soulè; ha incassato due gol, in uno dei quali è stato protagonista negativo impostando male con i piedi; ha salvato la squadra dalla capitolazione finale salvando su Seck. I numeri della stagione sono fortemente negativi: 32 reti subite, solo 5 partite trascorse con la porta inviolata, laddove l’anno passato furono solo 24 i gol presi e ben 16 i clean sheet.

Secondo La Gazzetta dello Sport, Alex non giocherà la prossima stagione con il contratto in scadenza. Perciò, o la società proporrà un rinnovo biennale, o le strade si separeranno. Del resto, il Napoli ha già in casa il suo sostituto in Elia Caprile, che a Empoli sta mostrando una sensibile crescita ed è pronto a fare ritorno.