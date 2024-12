Calciomercato Napoli, si allontana il rinnovo di Meret: una rivale prova il colpo a zero!

Le ultime sul futuro di Alex Meret, portiere in scadenza di contratto con il Napoli e nel mirino di altre squadre. Tutti i dettagli

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto sul futuro di Alex Meret al Napoli, con l’interesse dell’Inter per il colpo a parametro zero.

FUTURO MERET – «E allora occhio ai riflessi dell’Inter, che quando fiuta nell’aria l’occasione da non farsi sfuggire sceglie benissimo il tempo dell’uscita e anticipa la concorrenza in presa alta: l’occasione del momento si chiama Alex Meret. Ha già vinto uno scudetto, difende la porta del Napoli capolista e ha un contratto in scadenza ballerino quanto basta per guardarsi intorno e ragionare sul futuro. L’Inter osserva alla finestra e fa le sue valutazioni: se ci sarà margine di manovra per tentare l’ennesimo colpo a zero, specialità della casa, da viale della Liberazione non si tireranno indietro. Anche perché mettere le mani sul portiere del Napoli significherebbe allargare il parco tra i pali a un trio che nessun club di Serie A può permettersi di sfoggiare: Meret più Sommer e Martinez. Mica male»