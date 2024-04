Meret-Napoli: rinnovo al 2025, futuro incerto

Le ultime sul futuro di Alex Meret, portiere del Napoli in scadenza nel 2025 e sempre più in bilico. I dettagli

L’agente di Meret è stato chiaro: è impensabile che il suo assistito possa restare a Napoli senza un prolungamento biennale del contratto. Fino al 2025 non ci sono problemi, è già scattato con il raggiungimento del monte presenze necessario. Ma pensare di affrontare una stagione in scadenza è altamente improbabile.

Nelle prossima settimane si cercherà di dipanare la situazione incontrando Federico Pastorello, anche perché Alex convive con l’ombra di Caprile, il portiere che il Napoli ha mandato a Empoli per crescere. Un’operazione che ha soddisfatto il club azzurro, intenzionato a riportarlo a casa. Nell’attesa di un chiarimento definitivo, proprio Empoli-Napoli metterà a confronto i due e non sarà una partita che passerà inosservata per chi dovrà decidere il futuro.