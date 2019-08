Calciomercato Napoli, la mossa di Giuntoli: una nuova punta per Ancelotti, in attesa di sbrogliare la matassa Icardi

Mossa Napoli nella prolungata fase di stallo che sta caratterizzando il mercato degli attaccanti a meno di due settimane dalla chiusura della sessione estiva. Il club partenopeo, come riporta Tuttosport, si è infatti assicurato Fernando Llorente, 34enne spagnolo svincolato dopo un’ultima stagione col Tottenham che lo ha visto protagonista in Champions League fino all’atto conclusivo contro il Liverpool.

Giuntoli muove così la propria pedina in uno scenario che non può certo dirsi definitivo. Napoli e Juve, in particolare, sono sempre alle prese con un pressante corteggiamento nei confronti di Icardi, sempre più ai margini nell’Inter di Conte.