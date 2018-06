Calciomercato Napoli, tentazione Santi Mina per il reparto avanzato: recapitata un’offerta al Valencia, no della dirigenza dei Che

Arrivato nell’estate del 2015 dal Celta Vigo per 10 milioni di euro, Santi Mina è stato tra i principali protagonisti della stagione del Valencia. L’attaccante ha raccolto 15 reti e 4 assist tra Liga e Copa del Rey, trascinando la formazione di Marcelino ai piani alti della classifica. E le sue qualità non sono passate inosservato: il Napoli di Carlo Ancelotti è sulle sue tracce.

Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, il Napoli ha presentato un’offerta al Valencia per il cartellino di Santi Mina: il classe 1995 è ritenuto l’elemento ideale per ampliare il parco attaccanti azzurro, ma i Che non hanno intenzione di accontentare i partenopei. Secondo quanto rivelato da Super Deporte, il Valencia ha rispedito al mittente la proposta: rinnovo in vista per il gioiellino spagnolo…