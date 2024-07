Calciomercato Napoli, SFUMA la Premier League per Osimhen: c’è una NUOVA soluzione

Le ultime sul futuro di Victor Osimhen, attaccante del Napoli, che potrebbe lasciare il club azzurro. I dettagli

Secondo quanto riportato da SportMediaset, l’opzione Premier League è sempre più remota per Victor Osimhen. Né Arsenal né Chelsea sono infatti interessate a raggiungere i 130 milioni di euro della clausola rescissoria.

Per questo la soluzione più probabile rimane quella dell’Arabia Saudita, con l’Al-Hilal che vorrebbe convincere l’attaccante nigeriano ad accettare la destinazione. Una situazione sempre più complicata anche per il Napoli per il suo eventuale sostituto.