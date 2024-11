Calciomercato Napoli, tutto bloccato per il rinnovo di Kvaratskhelia: il nodo è la clausola, la situazione

Le ultime sul rinnovo di contratto di Kvicha Kvaratskhelia, attaccante georgiano classe 2001, con il Napoli. Tutti i dettagli

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, sarebbe tutto bloccato per il rinnovo di contratto di Kvicha Kvaratskhelia con il Napoli. Gli azzurri hanno proposto circa sei milioni di euro a stagione fino al 2029, mentre l’entourage del georgiano chiede un paio di milioni in più per firmare.

Inoltre il grande problema è rappresentato dalla richiesta di inserire una clausola rescissoria da circa 80 milioni di euro. Aurelio De Laurentiis vorrebbe aumentare la cifra, considerata troppo bassa rispetto al valore del calciatore.