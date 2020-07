Calciomercato Napoli, si complica la trattativa per Osimhen – FOTO

Secondo quanto riportato da Sportitalia, il Napoli avrebbe alcune difficoltà a chiudere la trattativa per l’acquisto di Osimhen

Il Napoli starebbe riscontrando alcune difficoltà per completare l’acquisto dell’attaccante del Lilla, Victor Osimhen. Al momento non sono state infatti programmate le visite mediche per il giocatore nigeriano.

Il suo agente sta prendendo tempo in modo da parlare del suo assistito con altri club, tra cui il Liverpool e il Manchester United. Al momento i Reds sembrerebbero essere i favoriti nell’acquisto di Osimhen.